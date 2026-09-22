Врачи назвали три способа начать утро без телефона

Американские специалисты поделились с изданием Woman`s World простыми способами начать утро без использования гаджетов, затратив на эти практики всего несколько минут после пробуждения.
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