Турция ударила по объектам курдов в Сирии и Ираке в ответ на теракт

Турецкие самолеты в ответ на атаку на офис аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре, которая произошла 23 октября, нанесли авиаудары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК), расположенным на севере Ирака и Северной Сирии.
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