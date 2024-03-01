Житель Удмуртии погасил огромный долг по алиментам после возвращения из зоны СВО

В Воткинске участник спецоперации разом выплатил 770 тыс. рублей на содержание своей дочери.Житель Удмуртии, долгое время уклонявшийся от уплаты алиментов, погасил весь долг после возвращения из зоны СВО.
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