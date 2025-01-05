Зеленский выставил условие для прекращения боевых действий

Поставка оружия для отражения будущих нападений станет условием для прекращения боевых действий. Такое заявление в ходе интервью с автором американского подкаста российского происхождения Лексом Фридманом сделал президент Украины Владимир Зеленский.
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