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Зеленский выставил условие для прекращения боевых действий

Зеленский выставил условие для прекращения боевых действий

Поставка оружия для отражения будущих нападений станет условием для прекращения боевых действий. Такое заявление в ходе интервью с автором американского подкаста российского происхождения Лексом Фридманом сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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