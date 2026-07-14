Чемпионка мира пригласила молодежь в московский "Не/музей"

РИА Новости/Илья Питалев Серебряный призер Паралимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Анастасия Диодорова и мастер спорта России, тренер сборной Москвы по мас-рестлингу Амаль Сафаров посетили антинаркотическую площадку "Не/музей" на ВДНХ и призвали молодых людей познакомиться с экспозицией.