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Чемпионка мира пригласила молодежь в московский "Не/музей"

Чемпионка мира пригласила молодежь в московский "Не/музей"

РИА Новости/Илья Питалев Серебряный призер Паралимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Анастасия Диодорова и мастер спорта России, тренер сборной Москвы по мас-рестлингу Амаль Сафаров посетили антинаркотическую площадку "Не/музей" на ВДНХ и призвали молодых людей познакомиться с экспозицией.

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