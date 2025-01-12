Комментатор Губерниев заявил, что отстранение России пора снимать

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова тренера сборной Норвегии по биатлону Зигфрида Мазе, который заявил, что не уверен в правильности отстранения России от международных турниров, передает "ВсеПроСпорт".
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