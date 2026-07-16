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Закон, порядок, государство

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Навыки беспарашютного десантирования в лесной зоне отработали камчатские спасатели МЧС России

В тренировке приняли участие сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и специализированной пожарно-спасательной части совместно с авиаторами камчатского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра.

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