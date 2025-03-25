В Калуге двум узницам Великой Отечественной войны вручили медали к 80-летию Победы

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил калужанам медали 80 лет Победы в Великой Отечественной войне По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина вместе с депутатом Гордумы Эльвирой Капитоновой торжественно вручили юбилейные медали двум бывшим несовершеннолетним узницам фашистских концлагерей - Вере Сергеевне Ивашиной и Нине Ивановне Власовой, проживающим в микрорайоне Правобережье.