Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

В Калуге двум узницам Великой Отечественной войны вручили медали к 80-летию Победы

В Калуге двум узницам Великой Отечественной войны вручили медали к 80-летию Победы

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил калужанам медали 80 лет Победы в Великой Отечественной войне По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина вместе с депутатом Гордумы Эльвирой Капитоновой торжественно вручили юбилейные медали двум бывшим несовершеннолетним узницам фашистских концлагерей - Вере Сергеевне Ивашиной и Нине Ивановне Власовой, проживающим в микрорайоне Правобережье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх