В субботу, 24 августа на Северном речном вокзале пройдет масштабный театральный фестиваль. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в субботу здесь состоятся мастер-классы от актеров и режиссеров, иммерсивные представления в парковой зоне вокзала, выступления цирковых артистов.