Север Столицы
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Север Столицы

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На Северном речном вокзале пройдет масштабный театральный фестиваль

На Северном речном вокзале пройдет масштабный театральный фестиваль

В субботу, 24 августа на Северном речном вокзале пройдет масштабный театральный фестиваль. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в субботу здесь состоятся мастер-классы от актеров и режиссеров, иммерсивные представления в парковой зоне вокзала, выступления цирковых артистов.

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