Невельское уже наше! Идём вперед

2 дня назад 61K прочитали Каждый день наши парни идут вперёд, возвращая родную землю. Сегодня МО России сообщило очередную радостную весть: нами очищено от небратьев село Невельское в семи километрах к западу от столицы Республики.
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