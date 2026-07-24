Россия планирует масштабные вложения в редкоземельную отрасль до 2030 года

Россия намерена существенно нарастить инвестиции в развитие отрасли редкоземельных металлов. В ближайшие годы она станет одним из ключевых элементов промышленной политики и обеспечения технологического суверенитета страны.
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