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Россия планирует масштабные вложения в редкоземельную отрасль до 2030 года

Россия планирует масштабные вложения в редкоземельную отрасль до 2030 года

Россия намерена существенно нарастить инвестиции в развитие отрасли редкоземельных металлов. В ближайшие годы она станет одним из ключевых элементов промышленной политики и обеспечения технологического суверенитета страны.

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