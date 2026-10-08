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Немецкий клуб запретил фанатам прыгать на одной из трибун домашнего стадиона

Немецкий клуб запретил фанатам прыгать на одной из трибун домашнего стадиона

Немецкий клуб «Бохум» выступил с необычным заявлением.Немецкий клуб «Бохум» выступил с необычным заявлением.

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