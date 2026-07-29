UK Regulator Targets Data Center Land Grab on the Power Grid

Britain’s energy regulator, Ofgem, on Wednesday launched a consultation on a proposed commitment fee for data center projects as part of broad reforms to ensure network capacity is used for projects that are ready and able to connect.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)