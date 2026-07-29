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UK Regulator Targets Data Center Land Grab on the Power Grid

Britain’s energy regulator, Ofgem, on Wednesday launched a consultation on a proposed commitment fee for data center projects as part of broad reforms to ensure network capacity is used for projects that are ready and able to connect.

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