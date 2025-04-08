В Казани судят подругу девушки, которая погибла во время катания на тюбинге, привязанном к авто

Кировский суд Казани начал разбирательство по уголовному делу Эвелины Якуповой, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, приведшем к смерти человека по неосторожности, а также в оставлении места происшествия, сообщает «Татар-информ».
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