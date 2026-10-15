Какие две ключевые уступки заложены в обсуждаемый план урегулирования? Почему остановка по линии фронта считается главным отличием от предыдущей версии? Готов ли Киев официально признать российский контроль над территориями? BИ почему новая схема получила неофициальное название «Анкоридж-2»? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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