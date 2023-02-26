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Товар по цене репутации: к чему приводит параллельный импорт

Последний год ото всюду трубят слова «параллельный импорт». Многие радуются, что такой механизм существует, ведь это возможность заполучить нужный товар, к которому ты уже привык, но в виду санкций в открытом доступе приобрести его не можешь.

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