Сергей Миронов предложил вернуть лесников для защиты лесов

Сергей Миронов, лидер "Справедливой России", предложил возобновить институт лесников. Они будут обеспечивать порядок в лесах, предотвращать пожары и восстанавливать уничтоженные участки, внося вклад в сохранение национального достояния.
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