Между Ираном и Азербайджаном откроется новый пограничный пункт пропуска

Завтра в Астаре состоится открытие нового пограничного пункта пропуска между Ираном и Азербайджаном. Об этом сообщил заместитель министра дорог и городского развития и председатель Дорожно-транспортной организации Ирана Дариуш Амани.
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