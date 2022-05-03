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Не сказочное, не Бали: самый грязный остров на Мальдивах

Не сказочное, не Бали: самый грязный остров на Мальдивах

Что делает остров, где нет ни единого кусочка свободной суши, с тоннами мусора, ежедневно производимого миллионом туристов, которые приезжают сюда каждый год? Выбрасывает их на другой остров, конечно.

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