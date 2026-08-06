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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Климент Колесников: «Мне Аргентина не сильно импонирует, Месси в том числе. На итоги финала никак вообще не отреагировал»

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников  признался, что остался равнодушен к поражению сборной Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026.

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