В Госдуме раскрыли подробности о новой системе налоговых вычетов

Член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов раскрыл РИА Новости, что россияне, которые платят повышенные ставки НДФЛ и приобретают недвижимость в ипотеку, смогут получить налоговый вычет размером до 1,1 миллиона рублей с 2025 года.