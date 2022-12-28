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Испанский политик о Rolls-Royce, подаренном Роналду Джорджиной: «Такой подарок выглядит как жесткая порнография во времена, когда людям тяжело»

Испанский политик о Rolls-Royce, подаренном Роналду Джорджиной: «Такой подарок выглядит как жесткая порнография во времена, когда людям тяжело»

Испанский политик раскритиковал подарок Джорджины Родригес Криштиану Роналду. 28-летняя Родригес подарила португальцу на Рождество автомобиль Rolls-Royce стоимостью более 330 тысяч евро.

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