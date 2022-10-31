Страна и люди

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  • Leon Dan
    Ну-ну. А Хуснуллин потом за наш счет будет всё героически разбомбленное восстанавливать. Перспективочка.АМЕРИКАНЦЫ ПОДАРЯ...
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Кремлю надоели маневры США в космосе: «Тирада-2С» и С-500 оставят Илона Маска без спутников

Кремлю надоели маневры США в космосе: «Тирада-2С» и С-500 оставят Илона Маска без спутников

Россия пригрозила Пентагону превратить его аппараты в болтающиеся на орбите куски металла Евгений Берсенев На фото: зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Леонков Иван Моисеев Американские коммерческие спутники превращаются в законные цели для ударов, если используются в ходе боевых действий на Украине, с таким предупреждением выступил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

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