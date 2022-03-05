Тренер женской сборной 3x3 и МБА Александр Дирацуян получил звание «Заслуженный тренер России»

Главный тренер женской сборной России по баскетболу 3x3 и столичной МБА Александр Дирацуян удостоен почетного звания «Заслуженный тренер России».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх