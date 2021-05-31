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В Приамурье чиновника приговорили к четырем годам за злоупотребления

В Приамурье чиновника приговорили к четырем годам за злоупотребления

Бывший начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный в Амурской области признан виновным в совершении ряда сделок, которые нанесли ущерб бюджету города, а также в получении взятки.

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