В Приамурье чиновника приговорили к четырем годам за злоупотребления

Бывший начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный в Амурской области признан виновным в совершении ряда сделок, которые нанесли ущерб бюджету города, а также в получении взятки.
Бывший начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный в Амурской области признан виновным в совершении ряда сделок, которые нанесли ущерб бюджету города, а также в получении взятки.
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