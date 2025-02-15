«Многие агенты платят родителям футболистов за подписание. Доходит до пяти миллионов рублей!» Орещук о работе с молодыми игроками

– Футболисту надо объяснить, что в данный момент не деньги главное, а карьера. Постоянно же возникает история — начинаешь говорить с молодым игроком и вдруг слышишь: «Сколько дадите за подписание?» — Неужели кто-то дает? — Я — нет.