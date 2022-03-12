Деджонте Мюррэй: «Попович – величайший тренер всех времен»

Деджонте Мюррэй: «Попович – величайший тренер всех времен»

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Деджонте Мюррэй поздравил возглавляющего техасскую команду Грегга Поповича с выходом на первое место по победам в НБА среди тренеров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх