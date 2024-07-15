Страна и люди
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Страна и люди

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Россиянин рассказал о пытках в плену ХАМАС. Заковали в цепи, избивали, грозили убить

Россиянин рассказал о пытках в плену ХАМАС. Заковали в цепи, избивали, грозили убить

Освобожденный из плена россиянин Козлов рассказал о пытках заложников ХАМАСАндрей Козлов после освобождения из плена, Рамат-Ган, Израиль, 8 июня 2024 годаIsraeli Army/Reuters Россиянин Андрей Козлов рассказал о пытках, которым его и других заложников подвергали в плену ХАМАС.

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