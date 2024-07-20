Жительница Новосибирска осталась жива, выпав с 13 этажа

Девушка выжила после падения с тринадцатого этажа в Новосибирске. об этом сообщает NSK.BFM.RU. По информации издания, 19 июля в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как девушка падает на газон у многоэтажного дома.
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