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«Плачущие» фавелы губернатора Текслера

«Плачущие» фавелы губернатора Текслера

Как стало известно корреспонденту УтроNews на так называемую улицу Кошмаров в населенном пункте Бобровка, что в Троицком районе, свое суровое внимание обратил глава СКР Александр Бастрыкин: к генералу намедни обратились жители сразу 6 аварийных домов с этой улицы Кошмаров.

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