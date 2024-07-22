«Плачущие» фавелы губернатора Текслера

Как стало известно корреспонденту УтроNews на так называемую улицу Кошмаров в населенном пункте Бобровка, что в Троицком районе, свое суровое внимание обратил глава СКР Александр Бастрыкин: к генералу намедни обратились жители сразу 6 аварийных домов с этой улицы Кошмаров.