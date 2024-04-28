Силовики задержали более 40 человек на концерте «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде

Среди задержанных лидер группы и два гитариста, их хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символикиПолицейские задержали лидера метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, двух его гитаристов и еще 40 человек на концерте коллектива в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС директор группы Мария Рунова.
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