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Царьград

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Главное в иноСМИ 2 сентября: Война США с Ираном обвалила рынки. Зеленский грозит русским самолётам. Берлин выдвинул обвинения Москве

Главное в иноСМИ 2 сентября: Война США с Ираном обвалила рынки. Зеленский грозит русским самолётам. Берлин выдвинул обвинения Москве

Владимир Зеленский анонсировал атаки на гражданские самолёты – его заявление нельзя расценить никак иначе, и оно уже широко разошлось по иностранным СМИ.

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