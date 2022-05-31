Замещение платформ и локальный контент — что ждет российский видеостриминг

Участники секции Модератор: Александр Захаров, CEO Digital Alliance Участники: Мария Егорова, начальник отдела планирования и размещения рекламы в сети интернет ВТБ; Роман Носов, начальник отдела планирования и размещения рекламы МТС; Александра Стрелкова, директор по рекламному бизнесу IVI; Дмитрий Карманов, директор по медиа и продуктовой стратегии Digital Alliance; Наталья Дмитриева, генеральный директор «Индекс 20»; Рубен Оганесян, директор по цифровой трансформации и стратегическому маркетингу «Медиа1» Одна из актуальных и важных тем для производителей контента — это существующая сегодня система монетизации на отечественных видеоплатформах.