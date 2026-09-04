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Ираола о 2:0 с «Ипсвичем»: «Ливерпулю» нужна была такая победа, мы не позволили сопернику создавать моменты. Не требую от Исака только голов, он может помогать команде в других ситуациях»

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола высказался о победе над «Ипсвичем» (2:0) в 3-м туре АПЛ. «Это приятно, нам была нужна такая победа.

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