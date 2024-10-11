Метро, автобусы и троллейбусы Санкт-Петербурга полностью адаптировали для инвалидов

За последние годы были улучшены условия для маломобильных групп населения Общественный транспорт Санкт-Петербурга практически полностью адаптировали для людей с ограниченными возможностями, сообщили в городском комитете по транспорту.
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