Подолог Павлова рассказала, почему появляются мозоли и как с ними справиться

Мозоли — это результат защитной реакции кожи на продолжительное давление или трение. Они представляют собой пузырь, заполненный лимфой, который образуется между слоями кожного покрова.
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