Врач советует обращать внимание на состав при выборе функционального продукта

Выбирая функциональный продукт, стоит обратить внимание на его свойства и состав: содержание биологически активных веществ не должно превышать 50% от суточной нормы, рассказала RT директор института профилактической медицины СамГМУ, главный внештатный диетолог Минздрава Самарской области, эксперт рынка НТИ Хелснет (HealthNet) Ольга Сазонова.
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