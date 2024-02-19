«Питтсбург» вывел из обращения 68-й номер Ягра. Он 3-й игрок в истории клуба, удостоенный этой чести

Торжественная церемония прошла перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (1:2). Ягр, выбранный «Пингвинс» под общим 5-м номером на драфте-1990, выступал за команду с 1990 по 2001 годы и выиграл с ней 2 Кубка Стэнли (1991, 1992).