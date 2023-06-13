Грузовой вертолет причалил прямо на вертикальный склон горы: видео

С миру по нитке

Альпийским спасателям не удалось добраться до вершины горы Худ, где безнадежно застрял альпинист. Пришлось вызывать целую команду на грузовом вертолете и пилот громоздкого «Чинука» показал уникальное мастерство, пришвартовавшись прямо к склону горы.