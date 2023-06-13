С миру по нитке

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Грузовой вертолет причалил прямо на вертикальный склон горы: видео

Грузовой вертолет причалил прямо на вертикальный склон горы: видео

Альпийским спасателям не удалось добраться до вершины горы Худ, где безнадежно застрял альпинист. Пришлось вызывать целую команду на грузовом вертолете и пилот громоздкого «Чинука» показал уникальное мастерство, пришвартовавшись прямо к склону горы.

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