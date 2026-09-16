Режим, находящийся в Киеве, является откровенно нацистским, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 16 сентября на Международном фестивале молодежи, сообщает пресс-служба ведомства.
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