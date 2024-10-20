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От машины почти ничего не осталось: В Подмосковье пять человек погибли в ДТП

От машины почти ничего не осталось: В Подмосковье пять человек погибли в ДТП

В воскресенье, 20 октября, утром на трассе А-107 в Подмосковье погибли пять человек. От машины, в которой они ехали, почти ничего не осталось.

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Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Каждый день горе водители попадают в аварии,сами гибнут,и невинных убивают, создаётся впечатление, что многие совсем не знают правил дорожного движения. В нашем городе постоянно выкладывают объявление,что помогут получить права, остаётся удивлятся нашей полиции, почему так открыто на сайте города появляются эти объявления.
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