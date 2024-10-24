В Санкт-Петербурге был задержан мигрант, который на автомобиле BMW с иностранными номерами нарушил правила дорожного движения почти 1,5 тысячи раз.
Мы в какой стране живем?: В Петербурге мигрант на BMW 1500 раз нарушил ПДД – и это только за год
Комментарии
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СК
Сергей Котов
Если низы смотрят как верхи воруют, то будут воровать и они, а верхи при этом их трогать не будут(только если надо показухой позаниматься или поставить на место зажравшегося). Все штрафы этого негодяя разделить между Хуснуллиным, Файзулиным и солнцеликим, пусть оплатят за своего выкормыша.
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7 час.
sorsw
Бандитский Петербург, и они этим гордятся...
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2 час.
РР
Русский Россиянин
17 миллионов нелюдей, чего хотели, к депутатам предъявлять стоит их бездействие о запрете въезда сумасшедших, который закон так и не приняли, очередные бла бла бла, о борьбе только и слышим, а результат страна в полном геноциде с их стороны, прикрывают за деньги диаспор их ввоз давая зелёный свет, бардак полный. И это только начало, будет ещё хуже, что уже и происходит, уже это как сводки с фронта
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2 час.
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