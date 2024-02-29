Бюджетный аналог «Ланцета»: что известно о новом российском дроне-камикадзе «Скальпель»

Конструкторское бюро «Восток» запустило в серийное производство дрон-камикадзе «Скальпель». По словам разработчиков, он должен стать более дешёвым и массовым аналогом известного российского барражирующего боеприпаса «Ланцет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии