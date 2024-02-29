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Бюджетный аналог «Ланцета»: что известно о новом российском дроне-камикадзе «Скальпель»

Бюджетный аналог «Ланцета»: что известно о новом российском дроне-камикадзе «Скальпель»

Конструкторское бюро «Восток» запустило в серийное производство дрон-камикадзе «Скальпель». По словам разработчиков, он должен стать более дешёвым и массовым аналогом известного российского барражирующего боеприпаса «Ланцет».

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