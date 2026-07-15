Франция начала тратить газ, запасенный на зиму Подземные газохранилища традиционно заполняют в летний период, чтобы создать резерв топлива к отопительному сезону.
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Франция начала тратить газ, запасенный на зиму Подземные газохранилища традиционно заполняют в летний период, чтобы создать резерв топлива к отопительному сезону.
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