Команда смоленских студентов попала в топ-10 лучших в России по оказанию первой медицинской помощи

На отборочном этапе испытаний были представлены почти 700 команд со всей России Команда «Психея» Смоленского государственного медицинского университета попала в ТОП-10 по итогам всероссийских соревнований по оказанию первой медпомощи «Человеческий фактор».
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