В Госдуму внесли проект закона о госгарантиях цифровых прав граждан РФ

Проект закона, вводящего правовые механизмы по обеспечению прав граждан на доступ к сети «Интернет», свободу выражения мнений в цифровой среде, защиту персональных данных и права на анонимность, 16 июля внесла в Госдуму группа депутатов от фракции КПРФ во главе с ее руководителем Геннадием Зюгановым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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