В Госдуму внесли проект закона о госгарантиях цифровых прав граждан РФ

Проект закона, вводящего правовые механизмы по обеспечению прав граждан на доступ к сети «Интернет», свободу выражения мнений в цифровой среде, защиту персональных данных и права на анонимность, 16 июля внесла в Госдуму группа депутатов от фракции КПРФ во главе с ее руководителем Геннадием Зюгановым.