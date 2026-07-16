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Парламентская газета

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В Госдуму внесли проект закона о госгарантиях цифровых прав граждан РФ

В Госдуму внесли проект закона о госгарантиях цифровых прав граждан РФ

Проект закона, вводящего правовые механизмы по обеспечению прав граждан на доступ к сети «Интернет», свободу выражения мнений в цифровой среде, защиту персональных данных и права на анонимность, 16 июля внесла в Госдуму группа депутатов от фракции КПРФ во главе с ее руководителем Геннадием Зюгановым.

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