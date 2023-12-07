Бизнес нагружают обезличиванием данных, рынки ждут широкого ралли, помощь Украине не прошла сенат США

Минцифры хочет, чтобы бизнес не просто бесплатно делился данными, но и обезличивал их за свой счет НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.