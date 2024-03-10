Армения, в сторонку. У России новый союзник в Закавказье

лина любимцева Пашинян натворил дел!! Нужно его отстранять от власти в Армении. Доведет он Армению "до ручки".

лл лина любимцева НЕЛЬЗЯ РОССИИ УХОДИТЬ ИЗ АРМЕНИИ!!... Пашинян - временное явление, и реагировать на его провокационные требования и провокации, не стоит!!! И никакого вывода российских пограничников с территории Армении НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!... Ни в коем случае!!