ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. С начала этого года, Пашинян настолько усилил русофобскую позицию Армении, что успел натворить то, что многие страны не успели сделать за десятилетия.
Армения, в сторонку. У России новый союзник в Закавказье
Комментарии
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лина любимцева
Пашинян натворил дел!! Нужно его отстранять от власти в Армении. Доведет он Армению "до ручки".
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1 д.
лл
лина любимцева
НЕЛЬЗЯ РОССИИ УХОДИТЬ ИЗ АРМЕНИИ!!... Пашинян - временное явление, и реагировать на его провокационные требования и провокации, не стоит!!! И никакого вывода российских пограничников с территории Армении НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!... Ни в коем случае!!
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1 д.
Natalija Osminina
Конечно, не все. Но многие. Также как и украинцы или казахи. Разве среди них нет порядочных и стойких (в своем человеческом достоинстве)? Есть. А судьба всего этноса в целом будет печальной. То же самое касается американцев.
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1 д.
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