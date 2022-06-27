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В Петровичах прошел традиционный ´Траецкi кiрмаш´.

В Петровичах прошел традиционный ´Траецкi кiрмаш´.

Сегодня, 12 июня, в д. Петровичи состоялся праздник ´Траецкі кірмаш´, собравший любителей народного творчества, традиций и активного отдыха.

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