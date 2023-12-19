Больше трети россиян намерены покупать подарки за два-три дня до Нового года

Последние дни уходящего года станут испытанием для служб доставки в условиях всплеска спроса и погодных условий, затрудняющих работу курьеров, сошлись во мнении большинство российских интернет-ритейлеров, опрошенных сервисом внутригородской доставки "Даркстор у дома".
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