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Больше трети россиян намерены покупать подарки за два-три дня до Нового года

Больше трети россиян намерены покупать подарки за два-три дня до Нового года

Последние дни уходящего года станут испытанием для служб доставки в условиях всплеска спроса и погодных условий, затрудняющих работу курьеров, сошлись во мнении большинство российских интернет-ритейлеров, опрошенных сервисом внутригородской доставки "Даркстор у дома".

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