Больше трети россиян намерены покупать подарки за два-три дня до Нового года

Последние дни уходящего года станут испытанием для служб доставки в условиях всплеска спроса и погодных условий, затрудняющих работу курьеров, сошлись во мнении большинство российских интернет-ритейлеров, опрошенных сервисом внутригородской доставки "Даркстор у дома".